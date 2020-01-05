МИД Ирана прокомментировал сотрудничество с Россией по Сирии после гибели Сулеймани

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани не отразится на взаимодействии РФ и Ирана по Сирии.
«Мы не думаем, что с назначением генерала Каани (на должность главы спецподразделения «Кудс») возникнет вакуум в этой сфере», – сказал Мусави в ответ на вопрос о влиянии гибели генерала КСИР Сулеймани на координацию и сотрудничество РФ и Ирана на территории Сирии, передает РИА «Новости».
Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. При этом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала эту военную операцию.
Газета ВЗГЛЯД писала о возможных последствиях убийства Сулеймани.
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