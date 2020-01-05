МИД Ирана прокомментировал сотрудничество с Россией по Сирии после гибели Сулеймани

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани не отразится на взаимодействии РФ и Ирана по Сирии.

«Мы не думаем, что с назначением генерала Каани (на должность главы спецподразделения «Кудс») возникнет вакуум в этой сфере», – сказал Мусави в ответ на вопрос о влиянии гибели генерала КСИР Сулеймани на координацию и сотрудничество РФ и Ирана на территории Сирии, передает РИА «Новости».

Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. При этом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала эту военную операцию.

Газета ВЗГЛЯД писала о возможных последствиях убийства Сулеймани.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Представители метрополитена Москвы назвали перечень вещей, которые были забыты пассажирами в подземке в новогоднюю ночь. Они напомнили, что их можно вернуть, обратившись на склад или заполнив специальную форму в приложении для смартфона. В складское помещение утром 1 января поступили три бороды Дедов Морозов, теплая шапка-ушанка, два украшенных к празднику посоха, рабочая балалайка, накидка Снегурочки и […]