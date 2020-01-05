Скворцова выразила соболезнования в связи со смертью онколога Павленко

Глава Минздрава Вероника Скворцова выразила соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Андрея Павленко.
Скворцова направила телеграмму супруге Андрея Анне, сообщается на сайте ведомства.
«Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление», – говорится в послании.
Также Скворцова отметила его активную позицию в масштабной общественной работе и вкладе в общее дело борьбы с онкологическими заболеваниями.
Напомним, хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко скончался 5 января.
Он также написал прощальное письмо после продолжительной борьбы с раком желудка.
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