На Украине возмутились поддержкой Зеленского выступавшего в Крыму Доктора Албана

На Украине вызвал возмущение визит шведского музыканта Доктора Албана (Dr. Alban), которому ранее запретили въезд в страну из-за выступлений в Крыму.

«Поздравляю всех нас. После разрешения въезжать на Украину Добронравову из «Сватов», который выступал в Крыму, последовало разрешение и Dr. Alban, который тоже выступал в Крыму. И произошло это при личном участии президента Зеленского. Новый тренд запущен. Закон для врагов, а своим все? Получается, что мы теперь живем по цитате из бессмертного произведения Оруэлла «Скотный двор» – Все животные равны, но некоторые равнее», – написал бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза в Facebook, уточнив, что Доктор Албан был приглашен для выступления в новогоднем шоу «Вечерний квартал».

«Думаю, что теперь и Пореченкова с Охлобыстиным можно запускать на Украину? У них, правда, нет такой индульгенции, как участие в «Сватах» или в новогоднем шоу «Квартала», но тоже можно что-то придумать. В общем все, как в поговорке – «Два мира, два Шапиро». Хотя, какая разница? Да? Или все же есть разница?», – добавил он.

При этом Береза призвал народных депутатов написать запрос в СБУ, чтобы выяснить «на каком основании в Украину пускают тех, кто является нарушителем закона и кто этому поспособствовал». «Это важно для каждого из нас, если мы хотим жить в государстве, а не в симулякре. Если ты сам не защищаешь свою страну и ее интересы, то тебя никто не будет уважать и защищать тебя тоже никто не будет», – заключил он.

Сам музыкант ранее отмечал, что проблему с въездом в страну удалось решить благодаря помощи президента Зеленского. «Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего выступления на оспариваемом полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть в страну», – написал он в Instagram.

Кроме того, снятием ограничений на въезд на Украину с Федора Добронравова и приездом в страну Доктора Албана возмутилась и сопредседатель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она заявила, что СБУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому был направлен ряд запросов по данному поводу.

«Касательно Доктора Албана, который выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что тот в обход запрета помог ему въехать на Украину. <…> Невозможно даже представить себе, что любая страна с такой легкостью прощает неуважение к территориальной целостности и суверенитету», – написала Геращенко в Facebook.

Напомним, ранее в январе актеру Федору Добронравову отменили запрет на въезд на Украину. В 2017 году его сочли угрозой нацбезопасности Украины и как актерам Николаю Добрынину, Людмиле Артемьевой, игравшим в сериале «Сваты», запретили въезд на Украину в течение трех лет за пребывание на территории Крыма.

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