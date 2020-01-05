Мнение: Костюм для уроков анатомии, мир победивших трансгендеров и презентация пола ребёнка

1. Испанская учительница купила на AliExpress закрытый купальник с изображением мышц и внутренних органов, а затем с успехом применила его в качестве костюма для уроков анатомии. Третьеклассники остались довольны, пользователи англоязычного Интернета также одобрили:

https://9gag.com/gag/a7w08vx

https://nypost.com/2019/12/23/teacher-explains-anatomy-to-students-in-skin-tight-bodysuit/

Ранее Вероника Дуке, 43-летняя преподавательница, уже использовала необычные костюмы для уроков истории и грамматики (как учитель начальных классов она ведёт множество предметов сразу). По её словам, так детям проще визуализировать материал.

«Я хотела бы, чтобы общество прекратило считать учителей ленивыми бюрократическими госслужащими», — заявила Вероника, — «Мы совсем не такие».

В этой новости примечательны два момента. Во-первых, анатомию в Испании преподают уже в третьем классе. Во-вторых, испанская учительница пришла в купальнике прямо на урок, тогда как в России учителя ещё недавно могли столкнуться с проблемами, просто опубликовав свои купальные фото в соцсетях.

Как полагаете, стоит ли нашим школам перенимать подобный европейский опыт, или лучше не стоит, «сегодня маскарад, завтра гей-парад»?

2. Наивные трансгендеры думают, что обычные люди им больше не нужны, и что они теперь могут размножаться самостоятельно:

https://t.me/singularnost/499

https://lenta.ru/news/2019/12/29/transgendertransgendertransgender/

Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера

В Великобритании мужчина-трансгендер родил, забеременев от биологического материала женщины-трансгендера. Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.

39-летний Рубен Шарп (Reuben Sharpe) совершил трансгендерный переход 12 лет назад. Однако он всегда хотел завести ребенка, поэтому шесть лет назад перестал регулярно принимать тестостерон, чтобы иметь возможность родить.

Его партнер, 28-летний Джей, идентифицирующий себя как небинарная персона — то есть не считающий себя ни мужчиной, ни женщиной, поддержал начинание возлюбленного.

Пара обратилась в банк спермы и выбрала донором женщину-трансгендера. Шарпу удалось забеременеть посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с третьей попытки. Они специально выбрали доктора-трансгендера для сопровождения беременности Шарпа, чтобы он не задавал лишних вопросов и хорошо разбирался в нюансах здоровья трансгендеров.

Шарп родил ребенка три месяца назад посредством кесарева сечения. Однако счастливые родители решили рассказать об этом только сейчас. Шарп и Джей назвали новорожденного Джейме. Они не собираются прививать ему гендерные стереотипы и рассчитывают, что он сам определится с гендером, когда вырастет. Пара собирается сыграть свадьбу в 2020 году.

Теперь трансгендерами можно заселять другие планеты, осталось только немного допилить космические технологии… ну, и решить ещё одну «мелкую» проблему.

3. Вопросы пола стали настолько важны в Западном мире, что там даже возникла новая традиция – «вечеринка для презентации пола ребёнка»:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_reveal_party

Кульминацией такого мероприятия обычно становится некое представление, во время которого гости узнают пол будущего ребёнка у хозяев (женщины или супружеской пары). Самый простой способ – сделать праздничный пирог и спрятать в нём послание с итогами процедуры УЗИ.

Иногда, однако, будущие родители пытаются использовать более сложные трюки, и это может окончится полным фиаско:

https://9gag.com/gag/a85DxRZ

Глядя на лихорадочное остервенение, с которым герои видео погнались за шаром, значительная часть зрителей решила, что ребёнок там, внутри шара.

Источник: Место для дискуссий

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