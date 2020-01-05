Во Львове в магазине задержали вооруженного грабителя – полиция

Во Львове задержали вооруженного мужчину, который пытался ограбить магазин. Об этом 5 января проинформировала в Facebook полиция Львовской области.

«Полицейские задержали злоумышленника, причастного к ряду разбойных нападений в торговых заведениях города. Оперативники уголовного розыска… задержали мужчину в магазине на улице Шевченковской во время совершения очередного преступления – угрожая сотруднице оружием, он пытался завладеть товаром и выручкой. При задержании полицейские изъяли у 31-летнего львовянина предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему», – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, задержанный причастен не менее чем к пяти разбойным нападениям, который произошли «по такой же схеме».

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

У Львові поліцейські затримали зловмисника, причетного до низки розбійних нападів у торгівельних закладах… Posted by Поліція Львівської області on Laupäev, 4. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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