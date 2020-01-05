Компания Samsung анонсировала новые безрамочные телевизоры

05.01.2020, 14:30, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung намерена на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе продемонстрировать уникальный безрамочный телевизор.

В частности, уникальную технику продемонстрируют участникам мероприятия уже в следующем месяце. Если раньше дисплей крепился непосредственно к рамке телевизора, то теперь станет возможным окончательно избавиться от боковых рамок. Известно, что техника нового поколения получит название The Wall, что в переводе с английского языка обозначает «стена».

Разработчики пока умалчивают остальные характеристики нового безрамочного телевизора. Эксперты ранее указали, что инженеры выпустят одновременно две модификации, отличающиеся размером экрана — 53 и 65 дюймов.



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