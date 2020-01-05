«Реал» разгромил «Хетафе», «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол». Результаты 19-го тура чемпионата Испании

3 и 4 января состоялось шесть матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает официальный испанской Ла Лиги.

«Вальядолид» – «Леганес» – 2:2

Голы: Унал, 8, 79 – Брейтуэйт, 4, Меса, 13

Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин провел матч в запасе, украинский защитник «Леганеса» Василий Кравец не попал в заявку на игру.

«Севилья» – «Атлетик» – 1:1

Голы: Нуньес, 60 (автогол) – Капа, 15

«Валенсия» – «Эйбар» – 1:0

Гол: Гомес, 27

Удаление: Оливейра, 90+1 («Эйбар»)

«Хетафе» – «Реал» – 0:3

Голы: Варан, 34, 53, Модрич, 90+6

«Атлетико» – «Леванте» – 2:1

Голы: Корреа, 13, Фелипе, 18 – Рохер, 16

«Эспаньол» – «Барселона» – 2:2

Голы: Лопес, 23, У Лэй, 88 – Суарес, 50, Видаль, 59

Удаление: де Йонг, 75 («Барселона»)

Еще четыре матча 19-го тура чемпионата Испании пройдут 5 января.

Турнирная таблица чемпионата Испании:

Скриншот: laliga.com

Поединки 20-го тура Ла Лиги состоятся с 17-го по 19 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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