«Реал» разгромил «Хетафе», «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол». Результаты 19-го тура чемпионата Испании

3 и 4 января состоялось шесть матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает официальный испанской Ла Лиги.
«Вальядолид» – «Леганес» – 2:2
Голы: Унал, 8, 79 – Брейтуэйт, 4, Меса, 13
Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин провел матч в запасе, украинский защитник «Леганеса» Василий Кравец не попал в заявку на игру.
«Севилья» – «Атлетик» – 1:1
Голы: Нуньес, 60 (автогол) – Капа, 15
«Валенсия» – «Эйбар» – 1:0
Гол: Гомес, 27
Удаление: Оливейра, 90+1 («Эйбар»)
«Хетафе» – «Реал» – 0:3
Голы: Варан, 34, 53, Модрич, 90+6
«Атлетико» – «Леванте» – 2:1
Голы: Корреа, 13, Фелипе, 18 – Рохер, 16
«Эспаньол» – «Барселона» – 2:2
Голы: Лопес, 23, У Лэй, 88 – Суарес, 50, Видаль, 59
Удаление: де Йонг, 75 («Барселона»)
Еще четыре матча 19-го тура чемпионата Испании пройдут 5 января.
Турнирная таблица чемпионата Испании:
Скриншот: laliga.com
Поединки 20-го тура Ла Лиги состоятся с 17-го по 19 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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