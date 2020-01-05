Nokia возродит очередной ретро-телефон в январе

На своей странице в Twitter директор по продуктам компании HMD Юхо Сарвикас написал, что бренд Nokia намерен возродить очередной ретро-телефон. Обновленное устройство может выйти в текущем месяце.
Сарвикас в своем аккаунте опубликовал фотографии кроссовок Adidas Originals. Он отметил, что накануне выставок CES и MWC покупает себе новую обувь, и эта пара побудила его компанию выпустить новый смартфон. Также директор по продуктам добавил к посту хэштеги #nokia и #original. По мнению экспертов, новое устройство будет анонсировано на китайский Новый год, а именно 25 января.
До этого HMD выпустила новые модификации телефонов Nokia 3310, Nokia 2720 и Nokia 8110.
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