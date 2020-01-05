Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой

Компания OnePlus готов к показу новый концептуальный смартфон под названием OnePlus Concept One.

Известно, что премьера аппарата состоится в рамках приближающейся выставки CES 2020 в Лас-Вегасе в следующем месяце. В частности, аппарат получит уникальную основную камеру. Особенностью станет то, что все модули будет невидимыми. Однако такой режим будет активен в процесс пассивного состояния камеры. Разработчикам удалось избежать множества экранов объектива на тыльной стороне аппарата.

Достичь невидимого состояния модулей камеры удалось за счет элекрохромного стекла. Основной датчик получил 48 мегапикселей, а также предусмотрят два модуля на 16 и 8 мегапикселей. Остальные характеристики смартфона пока удерживаются в тайне.

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