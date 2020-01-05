В Испании отклонили кандидатуру и.о. премьера на должность председателя правительства

Нижняя палата парламента Испании отклонила кандидатуру и.о. премьера страны и генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса с поста председателя правительства.
Для избрания в первом раунде голосования Санчесу необходимо было набрать абсолютное большинство из 350 депутатов, передает ТАСС.
Так как Санчес не смог заручиться поддержкой необходимого количества депутатов, через два дня в нижней палате состоится второе голосование, на нем ему достаточно будет получить простое большинство голосов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ИСРП на фоне народной поддержки почти потеряла власть в стране.
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