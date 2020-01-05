Ученые: Чтение положительно влияет на мозг

05.01.2020, 14:21, Разное

Ученые рассказали о влиянии чтения на человеческий мозг. Среди положительных показателей обнаружили улучшение памяти, а также расширение словарного запаса.
В ходе исследования эксперты наблюдали за участниками, которым проводили томографию мозга. Процесс чтения книг активировал у них нейронные связи и влиял на зарождение новых клеточных структур. Обнаруженная закономерность объясняется масштабной активностью нейронов, которая нужна для моментальной обработки данных. Во время восприятия текстов орган анализирует буквенные символы и создает при этом логическую цепочку смыслового значения. При наблюдении научные сотрудники выяснили, что в ходе чтения работают более 5-ти слухоречевых зон.

Ученые предположили, что у предков современного человека образование специальных навыков оказало значительное воздействие на ход эволюции. Благодаря чтению мозг эффективно развивается, а еще этот процесс предопределил возможность исторического прогресса.



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Последнее: Ученые рассказали о влиянии чтения на человеческий мозг. Среди положительных показателей обнаружили улучшение памяти, а также расширение словарного запаса. В ходе исследования эксперты наблюдали за участниками, которым проводили томографию мозга. Процесс чтения книг активировал у них нейронные связи и влиял на зарождение новых клеточных структур. Обнаруженная закономерность объясняется масштабной активностью нейронов, которая нужна для моментальной […]

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