Ученые: Чтение положительно влияет на мозг

Ученые рассказали о влиянии чтения на человеческий мозг. Среди положительных показателей обнаружили улучшение памяти, а также расширение словарного запаса.
В ходе исследования эксперты наблюдали за участниками, которым проводили томографию мозга. Процесс чтения книг активировал у них нейронные связи и влиял на зарождение новых клеточных структур. Обнаруженная закономерность объясняется масштабной активностью нейронов, которая нужна для моментальной обработки данных. Во время восприятия текстов орган анализирует буквенные символы и создает при этом логическую цепочку смыслового значения. При наблюдении научные сотрудники выяснили, что в ходе чтения работают более 5-ти слухоречевых зон.
Ученые предположили, что у предков современного человека образование специальных навыков оказало значительное воздействие на ход эволюции. Благодаря чтению мозг эффективно развивается, а еще этот процесс предопределил возможность исторического прогресса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые рассказали о влиянии чтения на человеческий мозг. Среди положительных показателей обнаружили улучшение памяти, а также расширение словарного запаса. В ходе исследования эксперты наблюдали за участниками, которым проводили томографию мозга. Процесс чтения книг активировал у них нейронные связи и влиял на зарождение новых клеточных структур. Обнаруженная закономерность объясняется масштабной активностью нейронов, которая нужна для моментальной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рост цен, налоги, кредиты и цифровизация: Как изменится жизнь россиян с 1 декабря / 25 ноября
- Центробанк России разрабатывает правила по решению проблемных ситуаций с ипотечными каникулами / 4 января
- В Великобритании построили новый мост к замку короля Артура / 27 декабря
- Мнение: Заседание ОПЕК / 5 декабря
- Мнение: Но Абрамович ведь всё равно богаче! / 26 декабря
- Итоги года в мемах / 3 января
- У вейпера из Канады впервые диагностировали «попкорновую болезнь легких» / 25 ноября
- «Натянувшая» лицо Борисова вызвала шок / 25 ноября