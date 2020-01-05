Анна Банщикова с сыновьями прошлась «по следам» Гарри Поттера в Португалии

Анна Банщикова много путешествует и на этот раз решила посетить Португалию. Вместе со своими сыновьями Михаилом и Александром актриса прошлась «по следам» Гарри Поттера.

Знаменитость и ее наследники посещают разные экскурсии, чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей. Накануне они отправились в город Синтру. Как считает Банщикова, он является одним из самых колоритных мест во всей Португалии. Затем артистка поднялась с сыновьями на гору к замку мавров. По дороге семейство увидело дом, куда в свое время часто заходил детский писатель Ганс Христиан Андерсен в поиске вдохновения. «Тут и правда волшебно!» — отметила представительница шоу-бизнеса.

Также Банщикова съездила в город Порт, который приятно удивил ребят. Тем не менее самое яркое впечатление на сыновей актрисы произвел старинный книжный магазин, где Джоан Роулинг придумала мир легендарного Гарри Поттера. Как сказала артистка, витые лестницы в здании действительно похожи на те, которые были в Хогвартсе.

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