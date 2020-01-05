Мнение: Рейтинг из 5-ти мужчин на российской эстраде, которым нужно ограничить эфир на государственных каналах. Доколе?

Пятерку пенсионерок российской эстрады мы уже составляли. Теперь хочется составить рейтинг мужской половины наших эстрадных исполнителей, которые изрядно надоели зрителям. Проблема не в том, насколько публика их любит и как велик их талант. Проблема в том, что нельзя показывать по телевизору, из года в год, одних и тех же артистов.

Пятое место. Лев Лещенко

Лев Валерьянович никак не может понять, что пора ему перестать появляться в каждом новогоднем телевизионном шоу. Никто не спорит, что он великий певец. За одну только песню «День Победы» ему нужно поставить памятник.

Мы не спорим. Но всему свое время.

А уж «Из полей доносится …» это шлягер на все времена. Но стараться наравне с молодыми «светиться» во всех праздничных концертах – это лишнее.

Четвертое место. Владимир Винокур

Брал бы пример с Геннадия Хазанова. Актер сохранил свое легендарное имя. Но перестал выступать на всех концертах и тусовках. Руководит театром, иногда сидит в жюри популярных телепроектов, и не потерял, при этом, зрительскую любовь. Винокур же продолжает активно мелькать на телеэкране, хотя его шутки и номера уже мало кому смешны.

Как-то неорганично сморится Владимир Натанович на сцене. Чего-то не хватает или кто-то лишний?

Что ни говори, а пора «Вовчику», вместе со своим другом «Левчиком» умерить свой пыл.

Третье место. Олег Газманов

Автор и исполнитель песни «Офицеры» должен уже становиться легендой. В этом году Олегу Михайловичу 69 лет. Пора понять, что выходить на сцену и петь в телевизионных огоньках, вперемешку с откровенными попсовыми исполнителями, Газманову нельзя. Нужно держать марку. Есть сольные концерты, там можно петь даже «Эскадрон» и продолжать «стоять на голове», а быть очередным номером после певицы Нюши – это признак плохого вкуса.

Второе место. Евгений Петросян

Удивительно, но телешоу сделали свое дело. Они окончательно уничтожили образ комика Петросяна. Как только он появляется на сцене в очередной передаче типа «Петросян и все, все, все…», то зрителям интересно только одно — а Евгений Ваганович уже женился на своей молоденькой секретарше.

Так и ушел Петросян на второй план.

А не ждет ли его на 75-летие прибавка в семействе. Его молодая пассия давала интервью, что хотела бы стать мамой. Шутки Петросяна, при этом, стали, если хотите, второстепенными. Самая смешная последняя новость про Петросяна, это то, что он сам пришел в ярость, когда посмотрел очередной выпуск передачи «Пусть говорят» про себя. Вот его гневные комментарии:

Неужели мы докатились до такого беспредела, где одних можно таким образом морально уничтожать и унижать, а о настоящих преступлениях умалчивать?!

Понял, что уже не могу молчать. Хочу ответственно заявить: всё, что говорили люди, присутствующие в студии, является на 99% неправдой, а точнее, ложью и клеветой!

Так-то. Задело человека. А нас зрителей этими подробностями личной жизни семейства Петросян-Степаненко кормят уже не один год. Пожалейте нас, Евгений Ваганович, уходите Вы уже на телевизионный покой. Поверьте, очень грустно и даже жалко смотреть на клоуна, который перестал быть смешным.

Первое место. Киркоров и Басков

Мы объединили этих исполнителей в одну строчку рейтинга. Они одного поля ягоды. По возрасту этим ребятам еще петь и петь. Но что они сделали с российской эстрадой? Два эпитета подберу — пошлость и безвкусие. Моя логика достаточно проста. Не показывать «Колю и Филю» на государственных каналах. Мы оплачиваем эти каналы из своих налогов. Значит, можем требовать отстранения этих самовлюбленных звезд от эфира. Баскову и Киркорову уже все равно, что вытворять на экране. Лишь бы это продавалось и приносило доход. Вспомним клип «Ибица» В нем Басков «искупался» в фекалиях.

Кадр из клипа «Ибица». Но должен же быть какой-то стыд у исполнителей?

А реклама кошачьего корма? Помните?

Мы тут деньги «рубим» . Кому не нравится, не смотрите.

И после такого эти «фанерщики» могут петь о любви или о чем-то светлом.

Наша пятерка может показаться неполной. Читатель, наверняка, может ее дополнить.

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Источник: Конт

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