Samsung объявила дату анонса нового флагмана Galaxy S11

05.01.2020, 14:14, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung подтвердила, что официальная премьера нового флагманского смартфона Galaxy S11 состоится 11 февраля.

Изначально в Сети ошибочно показали тизерный ролик, на котором указали дату, тогда как позже представители бренда подтвердили выход устройства в Сан-Франциско. Кроме того, официальный дебют аппарата будет также транслироваться в Сети. В компании также подтвердили, что премьера коснется одновременно двух смартфонов, но подробности не указываются.

Напомним, ранее уже сообщалось, что новинка получит продвинутую камеру для автопортретов, а также ряд других продвинутых опций. При помощи флагмана Galaxy S11 не составит труда снимать видео в высоком разрешении 8К.



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Последнее: Южнокорейская компания Samsung подтвердила, что официальная премьера нового флагманского смартфона Galaxy S11 состоится 11 февраля. Изначально в Сети ошибочно показали тизерный ролик, на котором указали дату, тогда как позже представители бренда подтвердили выход устройства в Сан-Франциско. Кроме того, официальный дебют аппарата будет также транслироваться в Сети. В компании также подтвердили, что премьера коснется одновременно двух […]

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