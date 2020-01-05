Samsung объявила дату анонса нового флагмана Galaxy S11

Южнокорейская компания Samsung подтвердила, что официальная премьера нового флагманского смартфона Galaxy S11 состоится 11 февраля.
Изначально в Сети ошибочно показали тизерный ролик, на котором указали дату, тогда как позже представители бренда подтвердили выход устройства в Сан-Франциско. Кроме того, официальный дебют аппарата будет также транслироваться в Сети. В компании также подтвердили, что премьера коснется одновременно двух смартфонов, но подробности не указываются.
Напомним, ранее уже сообщалось, что новинка получит продвинутую камеру для автопортретов, а также ряд других продвинутых опций. При помощи флагмана Galaxy S11 не составит труда снимать видео в высоком разрешении 8К.
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Последнее: Южнокорейская компания Samsung подтвердила, что официальная премьера нового флагманского смартфона Galaxy S11 состоится 11 февраля. Изначально в Сети ошибочно показали тизерный ролик, на котором указали дату, тогда как позже представители бренда подтвердили выход устройства в Сан-Франциско. Кроме того, официальный дебют аппарата будет также транслироваться в Сети. В компании также подтвердили, что премьера коснется одновременно двух […]
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