Раскрыта популярная ошибка при зарядке смартфонов

05.01.2020, 14:14, Новости дня

Специалисты объявили одной из самых частых ошибок, которую допускают при осуществлении зарядки смартфонов.

Эксперты заявили, что данный метод способствует более быстрому сокращению ресурса аккумулятора гаджета. Как правило, большинство людей принимают решение поставить смартфон на зарядку в ночное время, тогда как всю ночь устройство в заряженном виде остается находиться под напряжением.

Несмотря на то, что некоторые аппараты имеют специальную систему отключения зарядки после достижения 100% емкости, однако избежать изменения химического состава аккумулятора в данном случае невозможно. Таким образом, для сохранения продолжительности работы необходимо избегать данного метода зарядки для смартфонов.



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