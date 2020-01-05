В Приморье инцидент с избиением врачом матери с ребенком на руках проверит прокуратура

Прокуратура Приморья взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
«Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту конфликта в медицинском учреждении города Уссурийска», – сообщила Дорожкина, передает РИА «Новости».
Ранее женщина с ребенком обратилась в клинику в Уссурийске, однако стоматолог отказался оказывать срочную помощь, а также предоставить письменный отказ. Мать ребенка стала снимать врача на мобильный телефон. Ребенок в это время был у нее на руках.
Отмечалось, что в результате конфликта женщина получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев. Ранее проверку данного инцидента начал СК региона.
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Последнее: Прокуратура Приморья взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина. «Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту конфликта в медицинском учреждении города Уссурийска», – сообщила Дорожкина, передает РИА «Новости». Ранее женщина с ребенком обратилась в клинику […]
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