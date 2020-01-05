На укрепление Нотр-Дама потратили 85 млн евро

Укрепление собора Парижской Богоматери и обеспечение безопасности здания обошлось в 85 млн евро, сообщил куратор по вопросам восстановления собора Жан-Луи Жоржелен.

«На стадии укрепления и обеспечения безопасности собора уже использовано 85 млн евро», – сообщил Жоржелен на радиостанции «Европа 1», передает ТАСС.

Объем заявленных пожертвований на восстановление здания составляет 922 млн евро.

«Из этих обещанных средств 600 млн евро должны поступить из французских источников, 70 млн – из-за рубежа», – сказал Жоржелен.

Куратор пояснил, что реально собранная сумма составляет от 400 до 500 млн евро. Он добавил, что на восстановление Нотр-Дама может быть собрано больше денег.

Жоржелен уточнил, что до того, как строительные леса не будут демонтированы с того места, где располагался шпиль, преждевременно говорить о том, что собор удалось спасти от обрушения.

«На данном этапе мы не можем сказать, что Нотр-Дам спасен, так как впереди очень важный этап – демонтаж установленных конструкций», – отметил Жоржелен.

В ноябре Франция официально пригласила российских экспертов для восстановления собора Парижской Богоматери.

Напомним, 15 апреля 2019 года в Париже случился крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери, огонь уничтожил большую часть кровли, часы и верхнюю часть шпиля.





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