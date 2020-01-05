В Петербурге толпа молодых людей устроила акцию с фаейрами и нацистскими кричалками

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» после того, как около двадцати человек перекрыли дорогу рядом с центром города.

По данным «Фонтанки», участники акции выкрикивали нацистские лозунги.

3 января на проспекте Бакунина собравшиеся молодые люди взрывали дымовые шашки, зажигали фаеры, и выкрикивали нацистские кричалки, — уточняет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Участникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Полицейские изучают камеры наблюдения, в том числе в ближайших барах.

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Последнее: В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» после того, как около двадцати человек перекрыли дорогу рядом с центром города. По данным «Фонтанки», участники акции выкрикивали нацистские лозунги. 3 января на проспекте Бакунина собравшиеся молодые люди взрывали дымовые шашки, зажигали фаеры, и выкрикивали нацистские кричалки, — уточняет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Участникам грозит до 7 лет лишения […]