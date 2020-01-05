У Сил спецопераций Украины появилась собственная авиаэскадрилья

В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, предназначенная для оперативного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом 5 января проинформировало агентство «АрміяInform».

«Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил специальных операций. Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, который комплектуется из других частей», – сказано в сообщении.

В состав эскадрильи вошли вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26.

Планируется, что «после 2020 года» у авиаподразделения появятся боевые вертолеты Ми-24.

Силы спецопераций существуют в Украине с начала 2016 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, предназначенная для оперативного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом 5 января проинформировало агентство «АрміяInform». «Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил специальных операций. Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, который […]