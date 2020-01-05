Названы самые привлекательные для фальшивомонетчиков купюры в России

05.01.2020, 14:05, Новости дня

В РФ чаще остальных подделывают купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом 100 долларов и 500 евро», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

Купюры в 200 и 2 тыс. рублей подделывают значительно реже, добавили в МВД. В целом доля фальшивок в РФ невелика, отметили в министерстве.

За первые шесть месяцев 2019 года было выявлено свыше 41 тыс. подделок, это в 1,2 раза меньше аналогичного периода 2018 года. 39,5 тыс. поддельных купюр были в рублях, 1,9 тыс. – в иностранной валюте.

В октябре сообщалось, что фальшивомонетчики создали новый вид купюр специально для обмана банкоматов и снятия легальной наличности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В РФ чаще остальных подделывают купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД. «Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом 100 долларов и 500 евро», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика