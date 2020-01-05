Названы самые привлекательные для фальшивомонетчиков купюры в России

В РФ чаще остальных подделывают купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД.
«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом 100 долларов и 500 евро», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.
Купюры в 200 и 2 тыс. рублей подделывают значительно реже, добавили в МВД. В целом доля фальшивок в РФ невелика, отметили в министерстве.
За первые шесть месяцев 2019 года было выявлено свыше 41 тыс. подделок, это в 1,2 раза меньше аналогичного периода 2018 года. 39,5 тыс. поддельных купюр были в рублях, 1,9 тыс. – в иностранной валюте.
В октябре сообщалось, что фальшивомонетчики создали новый вид купюр специально для обмана банкоматов и снятия легальной наличности.
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Последнее: В РФ чаще остальных подделывают купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД. «Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом 100 долларов и 500 евро», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС. […]
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