«Успокойтесь, представления не будет»: Шишкова прокомментировала конфликт с матерью Тимати

Модель Алена Шишкова опровергла слухи её поклонников о том, что будет отгораживать свою дочь от общения с матерью её экс-возлюбленного Тимати. Знаменитость отметила: она не всегда (как и любой родитель) согласна с методами воспитания со стороны родственников, однако наличие нескольких точек зрения в данном вопросе – абсолютно нормальное дело.

«Если бы нас всех родители, а также воспитатели в детском садике или учителя в школе воспитывали по одному методу – каждый человек был бы словно из инкубатора», — заявила Шишкова. Что касается недовольства какими-либо моментами, то она высказывает их сама и только внутри семьи, стараясь не выносить конфликты на общее обозрение.

В заключении модель призвала поклонников успокоиться, так как «битвы матери и бабушки точно не будет». Более того, Шишкова благодарит Симону за то, что посвящает своей внучке Алисе немало времени.

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Последнее: Модель Алена Шишкова опровергла слухи её поклонников о том, что будет отгораживать свою дочь от общения с матерью её экс-возлюбленного Тимати. Знаменитость отметила: она не всегда (как и любой родитель) согласна с методами воспитания со стороны родственников, однако наличие нескольких точек зрения в данном вопросе – абсолютно нормальное дело. «Если бы нас всех родители, а […]