iPhone 12 может стать тоньше благодаря новой технологии экрана

Эксперты IT-индустрии на основании утечек и инсайдерской информации заявили, что iPhone 12 может стать тоньше, чем предыдущие модели в линейке смартфон от Apple. Этого удастся добиться разработчикам благодаря новой технологии экрана.

Некоторые модели iPhone 12 будут иметь OLED-экраны производства LG. Речь идет о дисплеях с сенсорной схемой, встроенной в сам дисплей, а не в отдельный слой. Кроме того, что устройство будет тоньше, но еще и уменьшиться его стоимость.

По словам инсайдеров, LG собирается перейти на ту же технологию экрана LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид), которая используется в Apple Watch 4 и Apple Watch 5, что также может привести к появлению более энергоэффективных дисплеев. Именно благодаря LTPO Apple Watch 5 способны сохранять заряд батареи в течение всего дня даже с постоянно включенным экраном.

Эта технология может включить опцию постоянно включенного дисплея на будущих iPhone — экран блокировки, который виден постоянно, что является функцией, присутствующая у топовых телефонов Android уже некоторое время. Однако не ясно, ждать ли обновления LTPO для iPhone уже в 2020 году. Возможно, придется потерпеть до тех пор, пока iPhone 2021 не появится, и в нем будет использоваться данная возможность.

В текущем году ожидается до пяти новых iPhone — четыре версии iPhone 12 и обновленный смартфон SE 2. Камеры и размеры экрана, вероятно, будут основными отличиями между ними.

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