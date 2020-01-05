В Крыму призвали политиков США «прекратить множить мифы» о полуострове

Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель обратился к американским политикам, призвав их перестать множить мифы о Крыме и ставить под сомнение российский статус полуострова.

Гемпель ответил на слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бен Ходжеса, который назвал «фальшивыми и неприемлемыми» «претензии» Москвы на Крым и юг Украины, так как до правления императрицы Екатерины II РФ «там и не было».

«Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнения российский статус полуострова. Всем известно, что Крым – это историческая и неотъемлемая часть России. Крым вернулся в состав РФ в результате референдума, благодаря которому полуостров не подвергся репрессиям со стороны Киева, а вот сам факт передачи Крыма в состав Украины вызывает много вопросов», – сказал он, передает РИА «Новости».

Гемпель также отметил, что, говоря о якобы претензиях РФ на юг Украины, Ходжес лукавит. «На юг Украины РФ не претендует. Донецк и Луганск – это внутренняя проблема Киева. Они фактически ушли из состава Украины по головотяпству киевских властей, которые развязали гражданскую войну», – отметил он.

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Последнее: Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель обратился к американским политикам, призвав их перестать множить мифы о Крыме и ставить под сомнение российский статус полуострова. Гемпель ответил на слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бен Ходжеса, который назвал «фальшивыми и неприемлемыми» «претензии» Москвы на Крым и юг […]