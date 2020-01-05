Калифорнийский суд разрешил героям фильма «Покидая Нэверленд» подать иски к компаниям Майкла Джексона

Суд в Калифорнии разрешил Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку, героям фильма «Покидая Нэверленд», рассказавшим о домогательствах Майкла Джексона, подать иски к компаниям певца. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Они намерены подать иски к компаниям MJJ Productions и MJJ Ventures.

В 2014 году суд отклонил иски поскольку, согласно закону Калифорнии на тот момент, заявления о сексуальном насилии, совершенном в детстве, можно было подавать лишь до достижения истцами 26 лет. С 2020 года вступил в силу новый закон, который продлил этот возрастной порог до 40 лет.

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Последнее: Суд в Калифорнии разрешил Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку, героям фильма «Покидая Нэверленд», рассказавшим о домогательствах Майкла Джексона, подать иски к компаниям певца. Об этом сообщает Би-Би-Си. Они намерены подать иски к компаниям MJJ Productions и MJJ Ventures. В 2014 году суд отклонил иски поскольку, согласно закону Калифорнии на тот момент, заявления о сексуальном насилии, совершенном в детстве, можно было подавать лишь […]