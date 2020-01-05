Испанская федерация футбола приостановила наказание «Райо Вальекано» за оскорбления его болельщиками украинца Зозули

3 января Королевская испанская федерация футбола (RFEF) временно приостановила наказание мадридского «Райо Вальекано» за оскорбления болельщиками клуба украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули в матче второго дивизиона чемпионата Испании, сообщает официальный сайт федерации.

Апелляционный комитет принял решение о приостановлении наказания из-за того, что у «Райо Вальекано» не было достаточно времени для подачи апелляции. Клуб может обжаловать наказание до 14 января, а первый матч, на котором могли дейстовать ограничения, пройдет 5 января.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Альбасете» болельщики хозяев поля скандировали «Zozulya puto nazi» – «Зозуля – еб…ный нацист». Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм «Альбасете» отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок «Райо Вальекано – Альбасете» будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.

Украинец играет в составе «Альбасете» с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после того, как сорвался его трансфер в «Райо Вальекано». В феврале 2017 года ультрас «Райо Вальекано», которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: «Здесь не место для нацистов».

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 3 января Королевская испанская федерация футбола (RFEF) временно приостановила наказание мадридского «Райо Вальекано» за оскорбления болельщиками клуба украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули в матче второго дивизиона чемпионата Испании, сообщает официальный сайт федерации. Апелляционный комитет принял решение о приостановлении наказания из-за того, что у «Райо Вальекано» не было достаточно времени для подачи апелляции. Клуб может обжаловать […]