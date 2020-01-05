Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно

Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

До сих пор точный день презентации не называется для каждого аппарата, однако зарубежные источники указали, что премьера устройств состоится в один день и дебют пройдет уже в первом квартале наступившего года. Напомним, прежние новинки Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9 Pro появились перед публикой с разницей несколько месяцев.

Напомним, ранее один из руководителей компании указал, что обе модели получат усиленные батареи с емкостью от 4500 мАч. Также аппаратам присвою мощную зарядку с мощностью 30 и 66 Вт соответственно для каждой модели. Премьера устройств состоится уже в феврале.

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Последнее: Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. До сих пор точный день презентации не называется для каждого аппарата, однако зарубежные источники указали, что премьера устройств состоится в один день и дебют пройдет уже в первом квартале наступившего года. Напомним, прежние новинки Xiaomi Mi 9 и […]