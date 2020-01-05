Нападение с ножом в пригороде Парижа расследует антитеррористическая прокуратура

05.01.2020, 13:42, Новости дня

Нападение человека с ножом на прохожих, которое произошло 3 января в пригороде Парижа, расследует Национальная антитеррористическая прокуратура. Об этом сообщила 4 января прокурор Лоре Бекко Кретей, информирует Le Figaro.

Она отметила, что злоумышленник бросался на людей со словами «Аллах акбар!». По данным следствия, нападавший пощадил прохожего, так как тот сказал, что является мусульманином.

Сам злоумышленник принял ислам в 2017 году.

До этого расследование проводилось по общему праву. Сейчас делом будут заниматься несколько французских служб, в том числе внутренняя разведка.

Мужчина напал на людей с ножом 3 января в коммунах Вильжюиф и Л’Ай-ле-Роз в пригороде Парижа. В результате один человек погиб, двое пострадали. Правоохранители застрелили нападавшего.

У него нашли Коран и выяснили, что он страдал психическими расстройствами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Нападение человека с ножом на прохожих, которое произошло 3 января в пригороде Парижа, расследует Национальная антитеррористическая прокуратура. Об этом сообщила 4 января прокурор Лоре Бекко Кретей, информирует Le Figaro. Она отметила, что злоумышленник бросался на людей со словами «Аллах акбар!». По данным следствия, нападавший пощадил прохожего, так как тот сказал, что является мусульманином. Сам злоумышленник […]

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