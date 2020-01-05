В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен

Сегодня в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области на мине подорвался грузовик с украинскими военными. Один боец погиб, еще один тяжело ранен. Об этом на своей странице в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

«В результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелое ранение», – говорится в сообщении.

На месте работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

«Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего», – отметили в штабе.

Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Золоте-5, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 5. jaanuar 2020

Главный редактор издания «Цензор.НЕТ», военный журналист Юрий Бутусов заявил, что военнослужащие подорвались на собственных минах.

Он напомнил, что 4 января был еще один случай подрыва украинских военных на взрывном устройстве. Бутусов подчеркнул, что оба инцидента произошли в одном и том же месте.

«Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах», – написал он на своей странице в Facebook.

Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах. Эх… Posted by Юрий Бутусов on Pühapäev, 5. jaanuar 2020

В штабе ООС сегодня сообщили, что 4 января во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную помощь.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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