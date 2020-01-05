Москва назвала героизацию нацистов на Украине угрозой мировому сообществу

МИД РФ заявил, что поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине является серьезной угрозой всему мировому сообществу.
«Ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада. В стране открываются все новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы. Складывается ощущение, что Запад выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала», – сообщило дипведомство в Facebook.
В МИД отметили, что у некоторых западных государств «наконец начали открываться глаза» на происходящее на Украине.
«В очередной раз призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей», – заключили в министерстве.
Напомним, пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в ответ на критику Польши и Израиля, осудивших героизацию Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), призвала не мешать чествовать национальных героев.
Также в Польше удивились требованию Украины к РФ признать «голодомор» на фоне того, что в стране объявлен «культ Бандеры и Мельника».
Напомним, 1 января по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры сторонники праворадикальных организаций провели в центре Киева факельный марш.
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Последнее: МИД РФ заявил, что поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине является серьезной угрозой всему мировому сообществу. «Ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада. В стране открываются все новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы. Складывается ощущение, что Запад выписал украинской власти […]
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