Искусственный интеллект будут использовать для расшифровки языка животных

Для расшифровки языка животных исследователи намерены применять технологии искусственного интеллекта. Над такой задачей стали работать специалисты Массачусетского технологического института и Google.

Работа специалистов проводится в рамках проекта «Виды Земли». Ученые уже смогли вывести формулу, лежащую в основе любого языка, в том числе и животных. При сопоставлении стало возможным обнаружение тех или иных связей между речевыми ключами или издаваемыми звуками. Данный способ предложили использовать для расшифровки языка зверей, использующих для общения звуки.

Первыми животными, которые будут задействованы в исследованиях, станут слоны и киты. На них исследователи остановили свой выбор из-за доказанной способности общения с сородичами и больших размеров мозга. Результаты расшифровки языка животных, полученные при помощи искусственного интеллекта, специалисты намерены получить до конца текущего года.

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