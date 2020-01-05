ПК и смартфоны подорожают из-за роста цен на память типа NAND

05.01.2020, 13:30, Разное

В этом году продолжит повышаться стоимость смартфонов и ПК из-за роста цен на флэш-память типа NAND. Кроме этого, наблюдается дефицит второго продукта.
Если компании в ближайшем будущем не решат проблему с поставками вышеназванной памяти, компьютеры и различные гаджеты и дальше будут дорожать. Как утверждают эксперты, в скором времени этого года вырастут заказы на модуль типа NAND. Сами производители до сих пор не удовлетворили спрос на флэш-чип.

Не так давно появилась информация, что на заводе корпорации Samsung на несколько минут отключилась электроэнергия, из-за чего остановились линии производства DRAM и NAND. Убытки фирмы оцениваются в миллион долларов.



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