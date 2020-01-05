В США на аукционе продают 400-сильный Lamborghini Countach за 9 млн рублей

На одном из сайтов-аукционов в США выставлен на продажу Lamborghini Countach 1988 года выпуска. Тираж модели составил 610 моделей, и за автомобиль продавец просит 140 тысяч долларов (почти 9 млн рублей).

Под капотом Lamborghini Countach разработчики установили 5,2-литровый четырехцилиндровый V12 двигатель, который работает в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Мощность мотора составляет 414 лошадиных сил. На сегодняшний день Lamborghini Countach проехал всего 31 500 км.

Автомобиль красного цвета с 15-дюймовыми колесами OZ, состоящими из двух частей, а интерьер отделан черной кожей с подходящими фирменными ковриками. Дополнительные функции включают кожаное рулевое колесо Raid, закрытый переключатель, силовые замки, кондиционер и кассетную стереосистему. На приборной модели есть автограф главного испытателя итальянского автопроизводителя Валентино Бальбони.

В 2017 году автомобиль прошел капитальный ремонт, который включал в себя восстановление сцепления, преобразование кондиционера в хладагент R134 и настройку системы впрыска. Топливные форсунки также были заменены вместе с задним главным уплотнением водяного насоса рабочим цилиндром сцепления, уплотнениями масляного насоса и распределителя, проводами свечей зажигания.

Представленная в качестве прототипа в 1971 году, модель Countach была разработана Марчелло Гандини из Bertone с угловатыми клиновидными накладками и ножничными дверцами. Алюминиевый кузов монтируется на стальной трубчатой ​​раме, а в серийных версиях предусмотрены воздуховоды NACA на дверях, а также заметные воздухозаборники над задними стенками.

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