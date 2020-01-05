Автоновости: Что почитать в праздники: самые яркие курьезы и автодичь-2019!

Прошедший год Илон Маск и компания Tesla могут смело записать писать себе в актив за количество созданного ими хайпа, мемов и инфоповодов. Но были и другие эпизоды: картонные колеса и «липовые» Bentley, плач по цене владения Bugatti, «Лада» и ядерный взрыв, «Гелендваген» и свободное падение…

Эти и другие комичные случаи — в нашей подборке автомобильной дичи и курьезов за 2019 год!

Илона Маска спросили: "Как тебе такое, Илон Маск?". Он ответил по-русски!

"Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперед". О том, что в России полно медведей на велосипедах, знает весь мир, да и с ездой задом наперед у нас тоже нет проблем. Американский предприниматель Илон Маск был в шоке, когда ему показали очень странные "Жигули", где передок перепутан с багажником. После такого ему пришлось отреагировать на популярный мем.

В США начали изымать автономера с русским матом

В целом ряде американских штатов комбинацию букв и цифр для регистрационного знака может выбирать сам автовладелец. Правда, русскоязычному владельцу Tesla Model S все же придется пересмотреть свой подход к выбору символов, поскольку смысл русского слова из трех букв понимают даже в США.

Такого вы не видели: монстр-пикап Chevrolet и колеса из гипсокартона!

В США находятся свои "кулибины", которые проводят с автомобилями веселые эксперименты на грани надругательства. Один из таких "умельцев" выбрал в качестве жертвы Chevrolet Silverado и сделал с ним то, чего вы никогда не сделаете со своей машиной!

В России выставили на продажу "фейковый" Bentley

Незнающий человек не заподозрит в этом кабриолете Bentley подвоха, а вот того, кто хоть немного в теме, сразу озадачивают странные пропорции автомобиля, словно у него "одежда" на размер меньше. Ларчик открывается просто: перед нами искусная копия "британца", внутри которой прячется старый "американец". И строили этот "псевдо-Бентли" не обмана ради, а для бизнеса.

Посмотрите, как КамАЗы бороздят морские просторы в шторм (леденящее душу видео!)

Принято считать, что основным доказательством ходовых качеств грузовиков КамАЗ считаются их победы на ралли-марафоне "Дакар". Однако, порой и рядовым водителям приходится уповать лишь на стойкость конструкции и возможности шасси и надеяться, что двигатель не заглохнет.

Такого вы не видели: самодельные монстр-джипы "Гелендваген" 6×6 из Украины!

Рукастые ребята из Украины не просто сделали копию 6-колесного "Гелика" — они фактически выпускают их мелким тиражом. Кулибины настолько набили руку, что самопальные "Гелики" почти невозможно отличить от оригинала даже вблизи.

Скандал: сага о Ferrari, кроссовках и "непристойном" поведении

У богатых, как говорится, свои причуды. Одна из наиболее очевидных для публики – демонстрация своего успеха и роскошно-развеселого образа жизни в соцсетях. Опять же, как говорится, имеют право. Однако, как оказалось, это право может войти в противоречие с правами других богатых, и тогда им, бедным, приходится права качать.

Юный мажор утопил подаренный ему BMW, потому что хотел Jaguar (видео)

В магазине игрушек малыш дергает маму за руку и канючит: "Купи! Ну, купи! Купи мне мафынку! Нет, не синюю, красную хочу! Эту не хочу, хочу другую!" – и машинка летит на пол… Знакомая картина, верно? Но ведь ребенок же, что с него взять, Ему такие капризы до поры до времени простительны. Куда хуже, когда такому "малышу" уже 18 лет.

Их разыскивает полиция: мажор прокатил на Ferrari подругу голышом (видео 16+)

С тех пор, как приказал долго жить крымский Казантип – прибежище наиболее раскрепощенных представителей молодежи – возникла нешуточная проблема: где сыскать равнозначное отдохновение мятущейся душе и особенно телу? А ведь есть, есть еще такие места, где можно голышом хоть по улицам на машине кататься!

Paint It Black или Угнать и перекрасить за считанные минуты (видео)

Очередное курьезное видео распространяется по Сети: молодая пара решили сменить масть своего Ford Focus, использовав для этого подручные средства. Поговаривают, что в итоге умельцы оказались за решеткой…

Вот что будет, если рядом с "Ладой" взорвется ядерная бомба (видео)

Необычный эксперимент провели на полигоне 12 Центрального научно-исследовательского института Минобороны, обрушив на отечественный седанчик взрывную волну. Практического смысла в эксперименте маловато, но выглядит эффектно.

"Кибертрак" от Илона Маска: только мемы и самые смешные шутки!

Премьерой сумасшедшего по дизайну пикапа Cybertruck Илон Маск просто порвал информационное пространство на клочья. Tesla всегда стоит на острие инноваций, но такого от американцев не ждал никто. Вот как отреагировали на Cybertruck пользователи соцсетей, и что по этому поводу говорит сам Маск.

Отборная дичь: вот какой автохлам пытаются ввезти в Россию из Китая (фото)

На питерской таможне застряла целая партия подержанных автомобилей из Китая, которые должны попасть на наш вторичный рынок. Мы решили выяснить, что это вообще за машины, и обнаружили настоящий "автозоопарк"!

Плати и катайся: горькая правда о стоимости владения суперкаром Bugatti

Компания Bugatti строит одни из самых дорогих суперкаров на планете — особенно если речь идет о какой-нибудь специальной серии или вообще единственном в своем роде варианте. Но, как оказалось, с покупкой Bugatti Veyron траты только начинаются.

Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России!

До официального старта продаж электропикапа Tesla Cybertruck еще ждать и ждать, но самая горячая новинка года уже замечена в Москве! Впрочем, уже внесшие за машину депозит могут выдохнуть: их не обманули и не опередили. Просто по Москве рассекает "самодел".

В Карелии "Гелендваген" сбросили с вертолета ради хайпа

Экстравагантная акция, состоявшаяся в Карелии, официально замотивирована разочарованием, которое испытал владелец пожилого "Гелендвагена" после нескольких лет владения. Но похоже, что внедорожник сбросили с вертолета ради "лайка и подписки".

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