ЕС призвал Иран к деэскалации после ударов США

Евросоюз пригласил министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Брюссель.

В ЕС выразили озабоченность в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести удары по 52 объектам в Иране, он пригрозил использовать против Тегерана новейшее вооружение в 2 трлн долларов.

В Иране в ответ в МИД вызвали посла Швейцарии, представляющего интересы США в стране, и выразили протест. Глава иранского дипведомства Джавад Зариф заявил о начале конца «зловещего присутствия» США в Западной Азии, а министр телекоммуникаций Ирана Мухаммад Джавад Азари Джахроми назвал американского президента «террористом в костюме».

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