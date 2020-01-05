Тает на глазах: похудевшая Адель на Карибских островах

05.01.2020, 13:25, Разное

В начале лета прошлого года Адель решила взяться за себя: села на диету и стала активно заниматься пилатесом. Результат не заставил себя долго ждать. На дне рождения Дрейка в октябре 2019-го британская певица впервые показала результаты своих впечатляющих трудов — заметно постройневшую фигуру, подчеркнутую бархатным платьем Etro за 1160 фунтов. А после — в серии рождественских снимков, которыми она поделилась в соцсетях. 

Раньше плакала, но теперь я потею, — 

отшучивалась певица в соцсетях. 

Первые дни нового года Адель проводит на Карибских островах в обществе Гарри Стайлза и Джеймса Кордена. В минувшую субботу друзья были замечены в Ангилье – британской заморской территории в восточной части Карибского моря. И пляжные снимки Адель тут же разлетелись по Сети. Впрочем, на них она позирует не в купальнике, а в пятнистом платье с глубоким декольте и красном нашейном платке. 

И хотя певица пока не рискнула появиться в мини-бикини и купалась в море прямо в платье, поклонники не смогли не заметить — Адель похудела еще больше.

Кто-нибудь, накормите ее, пожалуйста. Она выглядит такой тощей и не очень здоровой.

Она явно стесняется своего нового тела.

комментируют в соцсетях новый образ певицы фанаты.

Напомним, трансформация Адель — результат ее работы с известным звездным фитнес-гуру Джо Уиксом, клиентами которого являются Далон Вонг и Дженнифер Лоуренс. Для Адель он создал программу, включающую интенсивные тренировки с использованием веса и пилатес. Певица отказалась от сладкого и  придерживается антиэйджинговой экспресс-программы сиртфуд, разработанной нутриционистами Эйданом Гоггинсом и Гленом Маттеном. Эта диета основана на растительных продуктах — капусте и гречке, которые способствуют снижению аппетита и помогают активировать ген, отвечающий за стройность тела.

Адель была вне себя от счастья, когда увидела себя обновленной. На данный момент это ее главный приоритет — наряду с тем, чтобы быть мамой Анджело.

Она полюбила свой новый режим тренировок, и это действительно работает. Ее подруги рады, что она раскрепостилась, и у них нет к ней ничего, кроме добрых чувств. У нее появилась новая жизнь, —

заверяют инсайдеры. 



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