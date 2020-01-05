Эксперты создали рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

Эксперты IT-индустрии из бенчмарка Master Lu (китайский аналог AnTuTu) создали рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года. Отметим, в список преимущественно вошли устройства от китайских производителей, ни один iPhone сюда не попал.

На первое место определили игровой Nubia Red Devil 3S от ZTE. Победитель рейтинга набрал в тестах 488 450 баллов. На второй позиции оказался Black Shark 2, у которого 641 645 пунктов. На третье место с 438 829 баллов составители рейтинга поставили Realme X2 Pro.

Ступени с четвертую по шестую заняли Oppo Reno Ace (429 966 очков), Galaxy Fold (422 831) и iQOO Pro 5G от Vivo (416 664). Следующие три места достались OnePlus 7T Pro (411 448), Mi 9 Pro 5G от Xiaomi (410 738), Galaxy Note 10+ 5G (405 230). На десятой позиции с 410 574 баллами оказался Huawei Mate Pro 5G.

Эксперты напоминают, все гаджеты, представленные в данном рейтинге, построены на трех процессорах: два от Snapdragon 855 и 855 Plus, а также Kirin 990 5G. Отметим, что в AnTuTu определили лучшую систему, которую использовали в 2019 году. Ею стала платформа Snapdragon 855 Plus.

Nubia Red Devil 3S, лидер рейтинга, оснащен дисплеем диагональю 6,65 дюймов, встроенным кулером, объем оперативной памяти составляет 12 Гб, а постоянной — 256 Гб. Основная камера делает снимки качеством 48 мегапикселей, а фронтальная 16 мегапикселей.

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