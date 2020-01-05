В МИД Австрии заявили о «серьезной кибератаке» на свои IT-системы

МИД Австрии подвергаются кибератаке. Об этом заявили в совместном заявлении внешнеполитического ведомства и МВД страны, озвученном вечером 4 января в эфире телеканала OTS.

«IT-системы Государственного департамента в настоящее время подвергаются серьезной кибератаке. Проблема была признана очень быстро, и контрмеры были приняты немедленно. …Соответствующие федеральные агентства уже действуют», – сказано в заявлении.

Представители властей Австрии отметили, что «из-за серьезности характера атаки нельзя исключать, что это целевая атака государственного субъекта».

«В прошлом некоторые европейские страны подвергались аналогичным атакам. Несмотря на все интенсивные меры безопасности, нет 100% защиты от кибератак. Механизмы государственной защиты, предусмотренные для этого, действуют на всех уровнях», – подчеркнули в МИД и МВД.

В заявлении отмечается, что на сайте внешнеполитического ведомства Австрии информация для туристов полностью доступна.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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