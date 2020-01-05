Врач-онколог из передачи Малахова «Прямой эфир» Андрей Павленко умер от рака

Андрей Павленко на протяжении 2-х лет боролся с раком желудка, но даже после хороших прогнозов врачей недуг победить не удалось. Сегодня утром стало известно о смерти онколога из передачи Андрея Малахова «Прямой эфир».

О докторе узнали в прошлом году, когда у него обнаружили онкологию. Андрей Павленко мужественно боролся с заболеванием, продолжая оперировать людей. Недавно появилась информация о том, что болезнь прогрессирует, и жить онкологу осталось недолго. Жена специалиста пояснила об его смерти подписчикам в соцсетях, чем подтвердила сведения, появившиеся в прессе. На днях врач из «Прямого эфира» разместил в интернете прощальное письмо, в котором выразил благодарность поклонникам и всем неравнодушным к его несчастью.

В течение всей болезни доктор из передачи Малахова вел свой блог, где искренне рассказывал о раке и его лечении. После ряда курсов химиотерапии ему удалили желудок, в итоге дала о себе знать депрессия, затем понадобилась реабилитация. Многие россияне думали, что онкологу удастся побороть недуг, однако он убедил их в обратном перед новогодними праздниками.

В прощальном видео врач пояснил о гранте имени Павленко, который будет финансировать передачи, где обсуждается реальная информация о раке. Кроме этого, он объявил сбор средств, часть которых пойдет на научные работы, а часть на поддержку его семьи.

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