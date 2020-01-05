Мария Погребняк получила травму во время катания на квадроцикле на отдыхе в Дубае

Мария Погребняк отправилась на отдых в Дубай вместе с мужем и детьми. В ходе катания на квадроцикле дизайнер получила травму, о чем пояснила подписчикам в Instagram.

Как сказала избранница футболиста, изначально ее семья хотела посвятить время другим развлечениям, в том числе фейерверкам, серфингу на песке, ужину, катанию на верблюдах и зрелищному представлению. Несмотря на высокую стоимость данного перечня услуг, Марию Погребняк и ее родных высадили в пустыне после 2-часовой экскурсии. Родственники решили покататься на квадроциклах, оказавшихся изношенными. Супруга футболиста села на заднем сидении транспортного средства. При его повороте на звездную мать и ее сына выскочило другое авто, из-за чего их машина перевернулась, но травму получила только светская львица.

Новогодний отдых в Дубае Погребняк проводит не только семьей. К ним присоединились футболист Юрий Жирков с избранницей Ириной и Константин Зырянов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В последние дни отношения США и Ирана обострились до такой степени, что всколыхнули общественность по всему миру. Многие интернет-сообщества уже назвали эту ситуацию «началом третьей мировой войны». Поводом для накала страстей стало убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Власти Тегерана пообещали западной державе «многолетними последствиями». Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Белый дом совершил […]