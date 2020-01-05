Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев

США готовы моментально нанести удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует их из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

По словам Трампа, число 52 не случайно, — столько американцев захватили иранские власти много лет назад.

Конкретные цели Трамп не назвал, но отметил, что некоторые из них очень важны для иранской культуры.

Генерал Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела в международном аэропорту Багдада. Операция была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.





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