Мнение: Мышиные горизонты российской оппозиции

Либеральная истерика по поводу цветов под посольством Ирана в Москве в знак скорби по убитому генералу Сулеймани наглядно показала, что так называемая «оппозиция» вообще не разбирается в ситуации на том же Ближнем Востоке. Тот самый «мышиный горизонт», где собственное отношение к событию определяется комментами от посольства США и мнением пары-тройки «специалистов», получающих методички из этого самого посольства.

Назвать Сулеймани «террористом», повторяя американскую риторику, проще всего. Для этого много ума не нужно.

Но, одно дело, когда это делает ни на что не влияющий даже в собственной жизни безликий аноним, и совсем другое, когда подобную глупость и ложь распространяют те, кто регулярно декларирует политические амбиции и пытается влиять на массовое сознание.

И это ведь далеко не первый такой случай, который показывает истинную суть всей этой тусовки. Однако, несмотря на всю дикость и абсурдность высказываний ее лидеров, число подхрюкивающих сектантов меньше не становится. Потому что напрягать мозги и расширять границы собственного манямирка хотят и могут не только лишь все.

Чем и пользуются «пастухи», ловко научившиеся управлять своим стадом.

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: Конт

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