Мнение: «будут мертвые американцы и погибнет американское лицо высокого ранга» (с)

Следом за Сулеймани ВВС США убили еще одного иранского генерала.

Прошлой ночью американская авиация нанесла удар по иранской базе на территории Ирака. В результате налета вертолетами AH-64 Apache и беспилотниками MQ-9 Reaper был убит высокопоставленный генерал, командующий шиитским формированием Шабле аз-Зайди.

Много читаю мнений экспертов о том, что Иран не решится на какие-то серьезные ответные действия. А вот бывший исполняющий обязанности ЦРУ США Майкл Морелл заявил для СМИ, что…

"Во-первых, вследствие произошедшего будут мертвые американцы, мертвые мирные американцы. Возможно, в следующие несколько дней в любом месте, где у Ирана имеются ставленники. Иран проведет "террористическую вылазку", в результате чего и погибнет американское лицо высокого ранга. Произойти это может, где угодно в мире, включая территорию США.", — сказал Морелл.

Очень жесткий прогноз. Насколько далеко все это может зайти и кто первый остановится?

В это время в Иран над одной из святынь водрузили так называемый флаг мести. Его по традиции можно теперь спустить после того, как месть свершиться.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что: "Ответ на военную акцию — это военная акция", — сказал он в интервью телеканалу CNN, и добавил, что месть "будет жестокой".

А ведь даже чиновник ООН высказался по поводу случившегося в таком ключе, что: "Целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека. Вовлеченность человека в прошлом в "террористические" атаки не является достаточным основанием, чтобы считать законным стремление его убить".

Но когда американцев останавливал запрет или отсутствие резолюции ООН? Эта организация сейчас ничего не решает и ничего не контролирует в мире.

В связи со случившимся официальный Багдад потребовал от США в кратчайшие сроки вывести свои войска с территории страны. Политические партии Ирака решили отложить свои разногласия и объединиться для принятия важного решения.

Интересно вспомнить, как в 2016-ом году в Персидском заливе иранские военные задержали 2 американских военных катера, нарушивших территориальные воды Ирана, якобы сбившись с курса.

Американцев тогда отпустили в качестве жеста доброй воли.

Кто говорит что Трампу сейчас вообще не нужна война перед выборами, а некоторые пишут, что только военные действия и победы позволят Трампу остаться на второй срок.

Вообще пока непонятно в чьих это интересах и до какой черты американские власти и военные заранее спрогнозировали, что они смогут дойти. Повсюду началась эвакуация американских граждан и усиление военных баз. Причем это не сделали заранее, хотя надо быть совсем дурным, чтобы не предполагать дальнейшее развитие событий. А ведь ответ может быть быстрый. Зачем Трамп так подставляет своих граждан по всему миру? Идут на прогнозируемые и допустимые жертвы среди американцев?

Ведь это все делалось в расчете на то, что Иран не сможет не ответить, а ответив США в 24 часа объявят войну Ирану. Глава Белого дома подарил миру настоящий Casus belli — формальный повод для объявления войны, совершив убийство в форме теракта генерала суверенного государства Касема Сулеймани на территории третьей суверенной страны.

Кстати, вот так Иран совсем обнаглел и подкрался вплотную к военным базам США:



АПД: в "зеленой зоне" Багдада разорвались несколько ракет в районе американского посольства. По сообщениям некоторых СМИ несколько ракет попали на территории авиабазы Эль-Баляд к северу от иракской столицы, где расквартированы американские войска.

https://masterok.livejournal.c…

Источник: Конт

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