В Минобороны пообещали полностью переоснастить РВСН к 2024 году

К 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) целиком перейдут на современные комплексы, заявили в Минобороны.
«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.
В 2019 году доля современных ракетных комплексов в РВСН составляла 76%, за прошедший год было закуплено порядка 100 новых образцов вооружения и военной техники для этих войск.
Темпы производства ракетных комплексов полностью удовлетворяют потребности РВСН, подчеркнули в оборонном ведомстве.
В конце декабря стартовало серийное производство ракетного комплекса с блоком «Авангард». Испытания ракеты «Сармат» обещали завершить к 2021 году.
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Последнее: К 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) целиком перейдут на современные комплексы, заявили в Минобороны. «В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС. В 2019 году […]
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