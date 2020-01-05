В Минобороны пообещали полностью переоснастить РВСН к 2024 году

05.01.2020, 12:44, Новости дня

К 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) целиком перейдут на современные комплексы, заявили в Минобороны.

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

В 2019 году доля современных ракетных комплексов в РВСН составляла 76%, за прошедший год было закуплено порядка 100 новых образцов вооружения и военной техники для этих войск.

Темпы производства ракетных комплексов полностью удовлетворяют потребности РВСН, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В конце декабря стартовало серийное производство ракетного комплекса с блоком «Авангард». Испытания ракеты «Сармат» обещали завершить к 2021 году.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: К 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) целиком перейдут на современные комплексы, заявили в Минобороны. «В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС. В 2019 году […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика