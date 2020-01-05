В Кении террористы совершили нападение на американскую военную базу

Боевики исламистской террористической группировки «Аш-Шабаб» сегодня рано утром напали на военную базу Манда-Магогони в округе Ламу в Кении. Эта база используется как кенийскими, так и американскими военными, сообщает издание Daily Nation.
Атака произошла через неделю после взрыва в столице Сомали Могадишо, жертвами которого стали 79 человек, и ответного авиаудара США по объектам террористов.
По словам кенийских военных, жертв среди военнослужащих в результате сегодняшнего нападения нет.
Боевики «Аш-Шабаб» пытались проникнуть на военную базу через взлетно-посадочную полосу. В результате нападения там загорелись емкости с горючим. Военные отразили атаку, погибли четверо террористов.
Издание пишет, что в последние месяцы террористическая группа «Аш-Шабаб» активизировала нападения на Кению. Так, 2 января боевики напали на автобус в районе Ньонгоро, округ Ламу, в результате которого погибло три человека.
«Аш-Шашаб» – группа сомалийских исламистов, которые действуют на территории Сомали и Кении. Их связывают с «Аль-Каидой».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Боевики исламистской террористической группировки «Аш-Шабаб» сегодня рано утром напали на военную базу Манда-Магогони в округе Ламу в Кении. Эта база используется как кенийскими, так и американскими военными, сообщает издание Daily Nation. Атака произошла через неделю после взрыва в столице Сомали Могадишо, жертвами которого стали 79 человек, и ответного авиаудара США по объектам террористов. По словам кенийских […]
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