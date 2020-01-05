Пожары на юго-востоке Австралии выходят из-под контроля

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса советует тем, кто не эвакуировался из районов, подверженных риску, «искать укрытие по мере приближения огня, поскольку уходить уже поздно».

Накануне в штате Виктория зарегистрировали 14 пожаров на уровне аварийного оповещения или предупреждения об экстренной эвакуации, а в Новом Южном Уэльсе, где произошло более 100 пожаров, зафиксировали 11 аварийных пожаров.

В штате Виктория три пожара охватили территорию, превосходящую район Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает CNN. Для помощи пожарным призвали резервистов. Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс заявила, что «на ее памяти это первый раз, когда резервисты были призваны помочь в борьбе с пожарами и, фактически, впервые в истории нашей страны».

В Австралии за последние месяцы выгорели около 5 млн гектаров леса. Погибли не менее 23 человек и сотни тысяч животных. Были уничтожены более тысячи домов. В некоторых районах из-за сильного дыма пожары невозможно тушить с воздуха.

Пожары в Австралии стали настолько масштабными, что видны из космоса. Снимки красного континента сделал спутник метеорологического агентства Японии Himawari-8. Фотографии обновляются в режиме реального времени каждые десять минут.

Из-за лесных пожаров на юго-восточном побережье континента уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку «опасно для жизни». Огонь распространяется особенно быстро из-за рекордно высокой температуры и сильного ветра.

Метеорологи говорят, что экстремальная жара в Австралии – следствие изменений климатической системы Индийского океана.

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