Наличие в смартфоне Huawei P40 тройной камеры подтверждено

Современный смартфон Huawei P40 должен получить тройную камеру с дополнительными датчиками. На это указывают новые фотографии инсайдеров, сделанные на этапе производства деталей для телефона.

Количество модулей камеры у Huawei P40 официально не комментируется, но многие эксперты уверены, что поклонникам стоит ожидать не менее трёх. В подтверждение этой информации приводятся фотографии инсайдеров, которые смогли запечатлеть детали задней панели устройства. Именно они формируют выступы камеры и имеют три характерные отверстия. Вероятнее всего, в них удобно расположатся модули основной камеры. Аналитики, изучив материал, пришли к выводу, что Huawei P40 получил ряд дополнительных датчиков, включая 10-кратный оптический зум.

Несмотря на всю современность Huawei P40, вероятнее всего, в нём не предусмотрен телеобъектив. Для этого модуля необходим датчик с прямоугольными границами, а такового нет на представленных деталях. Не исключено, что такое решение связано с внедрением других, более важных, технологий, которые потребовали избавиться от менее востребованных функций.

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Последнее: Современный смартфон Huawei P40 должен получить тройную камеру с дополнительными датчиками. На это указывают новые фотографии инсайдеров, сделанные на этапе производства деталей для телефона. Количество модулей камеры у Huawei P40 официально не комментируется, но многие эксперты уверены, что поклонникам стоит ожидать не менее трёх. В подтверждение этой информации приводятся фотографии инсайдеров, которые смогли запечатлеть детали […]