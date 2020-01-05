Ученые: Курение приводит к повышенной чувствительности к боли

05.01.2020, 12:30, Разное

В ходе недавнего эксперимента исследователи обнаружили новые факты о курении. Оказалось, что люди, страдающие пагубной привычкой или недавно избавившиеся от неё, имеют обострённую чувствительность к боли.
В научной работе приняли участие 220 тысяч добровольцев. Они оценили ежедневный уровень испытываемого дискомфорта. По итогам, курящие сейчас или те, кто занимался этим ранее, набрали на 2 балла больше, чем совсем некурящие личности. Как отметили эксперты, у избавившихся от вредной привычки лиц, до сих пор наблюдается повышенная чувствительность к боли. Больше всего пострадали личности от 16-ти до 34-х лет. Ученые предполагают, присутствующие в сигаретах химикаты могут спровоцировать необратимое повреждение тканей. Однако другая теория утверждает, что эти вещества вызывают гормональные изменения.

В прошлом специалисты провели несколько исследований, установивших связь между курением в подростковом возрасте и болью в спине, а также пагубным процессом и хроническими болевыми ощущениями зрелых людей. Тем не менее, это ничто в сравнении с пневмонией, заболеваниями сердца, бесплодием, импотенцией и другими недугами.



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Последнее: В ходе недавнего эксперимента исследователи обнаружили новые факты о курении. Оказалось, что люди, страдающие пагубной привычкой или недавно избавившиеся от неё, имеют обострённую чувствительность к боли. В научной работе приняли участие 220 тысяч добровольцев. Они оценили ежедневный уровень испытываемого дискомфорта. По итогам, курящие сейчас или те, кто занимался этим ранее, набрали на 2 балла больше, […]

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