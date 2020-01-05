Ученые: Квантовая механика доказала существование души после смерти тела

Квантовая механика помогла ученым доказать, что человеческая душа продолжает существовать даже после фактической смерти. Таким образом, сознание людей живет даже после разложения его биологической оболочки.

Постулаты квантовой механики гласят: ни один фактор не мешает существованию сущности (души), даже после человеческой смерти. Данную теорию поддержали американский исследователь Стюарт Хамерхофф и его британский коллега Роджер Пенроуз. По их мнению, сознание людей можно считать некой информационной сущностью на квантовом уровне. Информация в данном случае хранится в особых микротрубках, базирующихся в белковых структурах.

Вероятнее всего, после смерти тела они распространяются по всей Вселенной. Человек, переживший клиническую смерть, на некоторое время лишается собственных квантовых данных, которые возвращаются лишь в случае удачной реанимации. На фоне этих процессов могут возникнуть «предсмертные переживания», подытожили ученые.

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Последнее: Квантовая механика помогла ученым доказать, что человеческая душа продолжает существовать даже после фактической смерти. Таким образом, сознание людей живет даже после разложения его биологической оболочки. Постулаты квантовой механики гласят: ни один фактор не мешает существованию сущности (души), даже после человеческой смерти. Данную теорию поддержали американский исследователь Стюарт Хамерхофф и его британский коллега Роджер Пенроуз. По […]