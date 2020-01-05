Ученые: Квантовая механика доказала существование души после смерти тела

05.01.2020, 12:21, Разное

Квантовая механика помогла ученым доказать, что человеческая душа продолжает существовать даже после фактической смерти. Таким образом, сознание людей живет даже после разложения его биологической оболочки.
Постулаты квантовой механики гласят: ни один фактор не мешает существованию сущности (души), даже после человеческой смерти. Данную теорию поддержали американский исследователь Стюарт Хамерхофф и его британский коллега Роджер Пенроуз. По их мнению, сознание людей можно считать некой информационной сущностью на квантовом уровне. Информация в данном случае хранится в особых микротрубках, базирующихся в белковых структурах.

Вероятнее всего, после смерти тела они распространяются по всей Вселенной. Человек, переживший клиническую смерть, на некоторое время лишается собственных квантовых данных, которые возвращаются лишь в случае удачной реанимации. На фоне этих процессов могут возникнуть «предсмертные переживания», подытожили ученые.



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Последнее: Квантовая механика помогла ученым доказать, что человеческая душа продолжает существовать даже после фактической смерти. Таким образом, сознание людей живет даже после разложения его биологической оболочки. Постулаты квантовой механики гласят: ни один фактор не мешает существованию сущности (души), даже после человеческой смерти. Данную теорию поддержали американский исследователь Стюарт Хамерхофф и его британский коллега Роджер Пенроуз. По […]

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