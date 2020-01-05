Ученые: Квантовая механика доказала существование души после смерти тела

Квантовая механика помогла ученым доказать, что человеческая душа продолжает существовать даже после фактической смерти. Таким образом, сознание людей живет даже после разложения его биологической оболочки.
Постулаты квантовой механики гласят: ни один фактор не мешает существованию сущности (души), даже после человеческой смерти. Данную теорию поддержали американский исследователь Стюарт Хамерхофф и его британский коллега Роджер Пенроуз. По их мнению, сознание людей можно считать некой информационной сущностью на квантовом уровне. Информация в данном случае хранится в особых микротрубках, базирующихся в белковых структурах.
Вероятнее всего, после смерти тела они распространяются по всей Вселенной. Человек, переживший клиническую смерть, на некоторое время лишается собственных квантовых данных, которые возвращаются лишь в случае удачной реанимации. На фоне этих процессов могут возникнуть «предсмертные переживания», подытожили ученые.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Квантовая механика помогла ученым доказать, что человеческая душа продолжает существовать даже после фактической смерти. Таким образом, сознание людей живет даже после разложения его биологической оболочки. Постулаты квантовой механики гласят: ни один фактор не мешает существованию сущности (души), даже после человеческой смерти. Данную теорию поддержали американский исследователь Стюарт Хамерхофф и его британский коллега Роджер Пенроуз. По […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кудрявцева не хочет знакомить свою дочь с детьми Лазарева: «Они еще маленькие» / 29 декабря
- Не опять, а снова: Джорджина Родригес отдыхает в горах с детьми без Криштиану Роналду / 19 декабря
- В батареях для электромобилей будут использовать морскую воду / 24 декабря
- В Петербурге арестовали инспектора СИЗО «Кресты» по делу о продаже наркотиков арестованным / 30 ноября
- Хорошо, что не написали «Можем повторить»: медведь рискует жизнью из-за надписи «Т-34» / 3 декабря
- Мнение: Проблема нижней полки РЖД, / 27 декабря
- Мнение: О потрясающем продолжении «мультиков» Путина / 2 декабря
- В США робот-лаборант провел 100 тысяч экспериментов за год / 30 ноября