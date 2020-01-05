Во Львовской области обрушилась крыша фондохранилища галереи искусств

3 января в поселке Олеско Львовской области обрушилась крыша здания, используемого в качестве фондохранилища Львовской галереи искусств. Об этом 4 января проинформировала Львовская областная государственная администрация (ОГА).
«Обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов… Это памятник архитектуры национального значения, который на балансе Львовской ОГА, но еще в 2012-м его передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища. Обвалилась часть деревянных конструкций крыши. Каменный свод выдержал, он сейчас устойчив. Поэтому музейные экспонаты не повреждены и люди не пострадали», – сказано в сообщении.
Объект решили временно накрыть пленкой, чтобы уберечь от намокания.
В Facebook галереи отмечается, что окончательное решение по поводу восстановления крыши комиссия должна принять 9 января.
«Крыша над костелом и монастырем была полностью заменена в послевоенные годы уже советской властью, к сожалению, без соблюдения соответствующих технологий. Среди прочего, была использована неподходящая древесина», – объяснили в галерее.
Вход на территорию монастыря Капуцинов закрыли.
«Во-первых, в его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши растут из-за погодных условий собственно в зимний период. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны», – рассказали в Львовской галерее искусств.
Оновлена інформація з ОлеськаСьогодні зранку в Олеському фондосховищі відбулася робоча зустріч, на якій, окрім…
Posted by Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького on Laupäev, 4. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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