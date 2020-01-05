Во Львовской области обрушилась крыша фондохранилища галереи искусств

05.01.2020, 12:18, Новости дня

3 января в поселке Олеско Львовской области обрушилась крыша здания, используемого в качестве фондохранилища Львовской галереи искусств. Об этом 4 января проинформировала Львовская областная государственная администрация (ОГА).

«Обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов… Это памятник архитектуры национального значения, который на балансе Львовской ОГА, но еще в 2012-м его передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища. Обвалилась часть деревянных конструкций крыши. Каменный свод выдержал, он сейчас устойчив. Поэтому музейные экспонаты не повреждены и люди не пострадали», – сказано в сообщении.

Объект решили временно накрыть пленкой, чтобы уберечь от намокания.

В Facebook галереи отмечается, что окончательное решение по поводу восстановления крыши комиссия должна принять 9 января.

«Крыша над костелом и монастырем была полностью заменена в послевоенные годы уже советской властью, к сожалению, без соблюдения соответствующих технологий. Среди прочего, была использована неподходящая древесина», – объяснили в галерее.

Вход на территорию монастыря Капуцинов закрыли.

«Во-первых, в его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши растут из-за погодных условий собственно в зимний период. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны», – рассказали в Львовской галерее искусств.

Оновлена інформація з ОлеськаСьогодні зранку в Олеському фондосховищі відбулася робоча зустріч, на якій, окрім…

Posted by Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького on Laupäev, 4. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Утром 4 января под действием автоматической защиты был отключен третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции. Об этом информирует сайт АЭС. «4 января 2020 года в 05.04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика