Во Львовской области обрушилась крыша фондохранилища галереи искусств

3 января в поселке Олеско Львовской области обрушилась крыша здания, используемого в качестве фондохранилища Львовской галереи искусств. Об этом 4 января проинформировала Львовская областная государственная администрация (ОГА).

«Обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов… Это памятник архитектуры национального значения, который на балансе Львовской ОГА, но еще в 2012-м его передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища. Обвалилась часть деревянных конструкций крыши. Каменный свод выдержал, он сейчас устойчив. Поэтому музейные экспонаты не повреждены и люди не пострадали», – сказано в сообщении.

Объект решили временно накрыть пленкой, чтобы уберечь от намокания.

В Facebook галереи отмечается, что окончательное решение по поводу восстановления крыши комиссия должна принять 9 января.

«Крыша над костелом и монастырем была полностью заменена в послевоенные годы уже советской властью, к сожалению, без соблюдения соответствующих технологий. Среди прочего, была использована неподходящая древесина», – объяснили в галерее.

Вход на территорию монастыря Капуцинов закрыли.

«Во-первых, в его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши растут из-за погодных условий собственно в зимний период. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны», – рассказали в Львовской галерее искусств.

Оновлена інформація з ОлеськаСьогодні зранку в Олеському фондосховищі відбулася робоча зустріч, на якій, окрім… Posted by Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького on Laupäev, 4. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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