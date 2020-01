Трамп заявил, что в случае нападения Ирана США готовы применить новейшее вооружение

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что в случае военной агрессии в отношении американцев Соединенные Штаты могут использовать против Тегерана новейшее оружие.

«США только что потратили $2 трлн на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы направим часть этого совершенно нового, прекрасного вооружения… и без колебаний», – написал Трамп в своем Twitter.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В японском аэропорту не проводили предполетный досмотр с рентгеновским сканированием крупногабаритных ящиков при их загрузке на частный самолет, на котором сбежал в Турцию бывший глава компании Nissan Карлос Гон. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на информированные источники. Досмотр не проводился потому, что размеры ящиков были слишком большими и их габариты не помещались […]